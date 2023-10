Vigili del Fuoco Intervenuti sulla via “Clipper”, Conca dell’Aben (BG) per soccorso a tre escursionisti in “cordata” coinvolti da una caduta sassi.

Spread the love

DIREZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

30/09/23 Nel pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del reparto volo Lombardia congiuntamente agli operatori del distaccamento di Zogno e agli specialisti del SAF (Speleo Alpino Fluviale) della sede di Bergamo, sono intervenuti sulla via “Clipper”, Conca dell’Aben (BG) per soccorso persone. Tre escursionisti in “cordata” sono stati coinvolti da una caduta sassi. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti due elicotteri: uno del servizio sanitario regionale e il “Drago 153” dei vigili del fuoco. Gli aereosoccorritori dei due elicotteri in collaborazione, hanno recuperato i feriti ed altri escursionisti che si trovavano nelle vicinanze, in zona non sicura.