Parco Leonardo | “pompieri” aggrediti | insulti e minacce durante il servizio d’ordine

L’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo: “Insultati perché abbiamo presidiato la sbarra, nell’area dove si poteva transitare solo per emergenze

Fiumicino – “Inaudito. A Parco Leonardo è stata aggredita una nostra squadra Anvvfc, con parolacce e minacce perché ha messo in atto una nota del consorzio spiges, che ci chiedeva di presidiare la sbarra all’ingresso dell’abitato”. A denunciarlo sui propri canali social è l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo, che prestava servizio d’ordine durante la manifestazione sportiva.

“La nota recitava che per una manifestazione sportiva di bambini, nell’arco della mattinata sarebbero potuti passare soltanto mezzi per trasporto urgente medicinali -. Si legge nel post -. Ad un certo punto si è avvicinato alla sbarra un uomo che risulta il gestore di una trattoria prendendo a parolacce e minacciando di botte la squadra perché un suo fornitore aveva dovuto fare alcuni metri a piedi per fargli la consegna. A parte che la zona è comunque pedonale, ci sono parcheggi sotterranei per carico e scarico merci. Oltretutto lo scarico era già avvenuto. Noi ci siamo stati soltanto in quella giornata – concludono – ma il problema del traffico i condomini di parco Leonardo, se non fanno qualcosa, se lo trovano sempre”

