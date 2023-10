Auto si schianta nella notte, 3 giovani in ospedale

Spread the love

A bordo quattro giovani di Avellino che sono rimasti feriti nell’impatto. Tre sono stati trasportati all’ospedale Moscati dai sanitari del 118. Mentre per uno ferite più lievi. È stato medicato sul posto. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Fratelli Troncone ad Avellino. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nel sinistro stradale.

I Vigili del fuoco hanno soccorso i feriti e messo in sicurezza i veicoli incidentati. I Carabinieri di Avellino hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Si sono aggravate le condizioni di uno dei quattro giovani che la notte scorsa, a bordo di un’auto, si sono schiantati contro un muro nella centralissima via Fratelli troncone. Si tratta di un 19enne di Avellino le cui condizioni sono ritenute gravissime dai sanitari dell’ospedale «Moscati» di Avellino che hanno disposto il suo trasferimento nel reparto di rianimazione. Secondo i primi rilievi, l’auto dopo aver sbandato è finita ad alta velocità contro il muro che delimita la carreggiata.