Tracciati d’Arte presenta: Un Passo dopo l’Altro.Mostra d’Arte Contemporanea a cura di Andrea Cerqua.

Spread the love

VALENTINA TACCHI

Un’altra mostra di prestigio organizzata da Tracciati, d’Arte e curata da Andrea Cerqua è in corso fino al 12 ottobre nella galleria di arte contemporanea di Roma, Arca di Noesis a due passi dal Colosseo. In esposizione una selezione di artisti provenienti da vari stili artistici. Come la pittura, la scultura, la fotografia e la grafica. Il titolo della mostra ‘Un Passo dopo l’Altro” sta proprio a indicare il percorso artistico di ogni animo sensibile ed è un cammino verso l’introspezione e la scoperta delle proprie capacità e possibilità artistiche di chi produce arte. Guidati anche dal curatore della mostra i sedici artisti esponenti si confrontano facendo un punto della situazione sul loro lavoro. È appunto questa una mostra itinerante iniziata a marzo in un’altra galleria di Roma, che vede aggiungersi altri artisti di grande qualità stilistica.

Dalle parole del curatore Andrea Cerqua risulta chiaro che ormai Tracciati d’Arte è una realtà consolidata non solo nella capitale, perché queste mostre sono itineranti in tutta Italia ed è una realtà non solo espositiva, ma anche editoriale, web e associativa. Andrea Cerqua infatti ci stupisce e ci accompagna nel percorso artistico dell’arte di questo terzo millennio con edizioni web e cartacee, organizzando mostre e convegni, con partecipazioni anche di ospiti illustri.

Ed è proprio dalle sue parole che apprendiamo che la mostra “Un Passo dopo l’Altro” è metafora di questo immaginario cammino fino alla vetta della montagna dell’arte. Come ci dice Andrea Cerqua è una scalata emozionante ed è un cammino illuminante dove non sono tanto i risultati raggiunti, ma quanto la bellezza dei panorami osservati l’aria che abbiamo respirato le emozioni che abbiamo ricevuto le persone che abbiamo conosciuto a fare di questo un passo dopo l’altro un cammino che si può paragonare al cammino di Santiago di Compostela e si può paragonare al cammino di tanti, ma tanti personaggi illustri della storia poiché anche nel nostro peregrinare verso la vetta dell’arte ci nutriamo di spiritualità e di misticismo.

E come tutti i percorsi, la strada che sta segnando Andrea Cerqua sarà un giorno ripresa da altri personaggi in una successione e in una evoluzione di quello che è iniziato proprio con Tracciati d’Arte. In questo senso Andrea Cerqua rappresenta con il suo lavoro instancabile, un faro illuminante per la sua scuderia di artisti. Questi i nomi dei partecipanti: Andy Kersch, Angelo Mastria, Arianna Pontil Ceste, Cesare Pinotti, Claudio Locatelli, Daniela Ancora, Federica Virgili, Francesca Coccurello, Laura Laurini, Lucrezia Canale, Marian Rodriguez Vigil, Michael Fantozzi, Paola Biscetti, Pier Fortunato Bottan, Rosella Giorgetti, Silvia Vanacore.

La mostra vede la collaborazione di Radio Blue Point , dell’associazione culturale “La Voce dell’ essere” e il giornale Il Faro www.ilfaroinrete.it di Valentina Tacchi”.