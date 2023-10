“Not in our name”: centinaia di ebrei occupano il Campidoglio Usa per chiedere un cessate il fuoco

Spread the love

“Not in our name”. Mercoledì circa 500 persone appartenenti alla comunità ebraica hanno occupato il Campidoglio degli Stati Uniti chiedendo al Congresso e al governo di spingere per un cessate il fuoco tra Hamas a Gaza e Israele.

La protesta è stata indetta da due organizzazioni ebraiche che si battono per la causa palestinese, i gruppi antisionisti ebraici Jewish voice for peace e If not now.

La maggior parte dei manifestanti, che hanno organizzato un sit-in di protesta nell’atrio della Cannon house, un edificio di uffici del Congresso, erano vestiti con magliette nere che recitavano “Non in nostro nome”, “Gli ebrei dicono cessate il fuoco ora”.

