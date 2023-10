Un incendio distrugge il Gasoline di Castagnato. Indagini per capire l’origine del rogo

Spread the love

Castegnato (Brescia) – Un devastante incendio ha distrutto il locale Gasoline di Castegnato, noto in tutto il territorio provinciale perché fa musica dal vivo. Le fiamme si sono scatenate attorno alla mezzanotte, fortunatamente nel giorno di chiusura.

Sul posto sono intervenute quattro squadre e tre supporti con autobotti e autoscale coordinati dal capoturno provinciale dei vigili del fuoco. C’erano sia i vigili del fuoco permanenti di Brescia sia i colleghi volontari di Chiari. Grazie al tempestivo e attento intervento sono riusciti a evitare che il rogo si propagasse a un vicino stabile che tratta vernici. Non si sono registrati feriti. Oggi sono in corso le bonifiche necessarie a spegnere eventuali focolai. Sul luogo dei fatti c’erano anche i carabinieri, che stanno cercando di capire, supportati sai tecnici dei pompieri, come si sia sviluppato l’incendio.

