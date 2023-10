Dopo l’incendio crolla un muro e travolge un vigile del fuoco in servizio: un 43enne elitrasportato in ospedale

Spread the love

BORNO. Crolla un muro e un vigile del fuoco viene travolto. Momenti di paura ieri a Borno, comune della Vallecamonica, quando, durante le operazioni di bonifica di un’azienda agricola dopo un incendio, un muro del fabbricato è crollato travolgendo uno dei vigili del fuoco intervenuti per sedare le fiamme.

Nella notte tra il 21 e il 22 ottobre diverse squadre dei vigili del fuoco di Brescia sono intervenuti per spegnere un incendio, che ha profondamente danneggiato il fienile e la stalla della struttura: il tempestivo intervento dei pompieri ha permesso di salvare l’abitazione e mettere in salvo tutti gli animali. Durante le successive operazioni di messa in sicurezza, secondo le prime ricostruzioni, un muro sarebbe però crollato, travolgendo un vigile del fuoco di 43 anni in servizio.

Sul posto si è portato immediatamente l’elisoccorso, allertato assieme all’automedica e all’ambulanza. Le condizioni dell’uomo sono serie ma non sarebbe il pericolo di vita: è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civile di Brescia.

ILDOLOMITI.IT