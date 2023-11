Eur, all’insegna del vino il primo evento dell’Acquario di Roma

Spread the love

Per quanti ancora non credono nell’esistenza fisica di una sede dell’Acquario di Roma Mediterraneum sotto il luccichio del Laghetto dell’EUR, ci penserà a breve la full immersion di tre giorni dedicata al vino a fugare ogni dubbio.

Si tratta dell’evento Different Wine, che dal 15 al 17 dicembre 2023, creerà in un contesto in cui dovrebbe essere l’acqua l’unica vera protagonista, un’esposizione raffinata di uno dei prodotti d’eccellenza italiani, che il mondo ci invidia: il vino.

Tutto il meglio della piccola e media produzione vitivinicola nazionale si è dato appuntamento nella Capitale per un grande evento che celebra la qualità regione per regione, dei vini italiani, con decine di cantine che porteranno a conoscenza del pubblico le loro pregiate linee di prodotto, in un’occasione unica tutta da gustare.

