Non autosufficienza, mancano i decreti attuativi

Secondo i dati diffusi da Cna Toscana Centro in Italia dei circa 3,8 milioni di anziani che non riescono a provvedere alle loro necessità quotidiane, il 45% è assistito da un parente o un caregiver; figure sulle quali ricade il carico maggiore, e nonostante sia stata approvata la Legge sulla non autosufficienza, di cui anche Cna Pensionati ha reclamato l’urgenza, ad oggi mancano ancora i decreti attuativi, e questo fa sì che uno strumento normativo che poteva rimetterci in pari rispetto agli altri paesi europei resta di fatto inattuato per problemi di scarsità di risorse a copertura del provvedimento.

la nazione