Incidente sulla 429, Tir si ribalta: vigili del fuoco al lavoro per il travaso di 40 tonnellate di gpl. Dalle 20 strada chiusa e modifiche alla viabilità

Poco dopo le 13 di oggi, nel comune di Barberino sulla bretella della 429 all’altezza di uno dei distributori di benzina si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante adibito al trasporto di GPL che si è ribaltato su un fianco. Per consentire tutte le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area e per garantire una maggiore fluidità del traffico si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità.

In particolare Anas ha disposto la chiusura dell’uscita Poggibonsi nord dell’Autopalio in direzione Siena. Contestualmente alla chiusura dell’uscita la bretella della 429 diventerà percorribile solo in direzione da Certaldo verso Poggibonsi. In tarda serata, presumibilmente intorno alle 20, la bretella della 429 sarà completamente chiusa per il tempo necessario alle operazioni di rimozione del mezzo.

La Polizia Municipale è impegnata a presidiare l’uscita di Poggibonsi sud per agevolare la circolazione.

In relazione all’andamento della situazione potranno essere introdotte ulteriori modifiche alla viabilità.

