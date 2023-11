Teramo: a due anni vagava scalzo in strada, a salvarlo un pompiere fuori servizio

Spread the love

E’ stata aperta un’indagine, dopo l’informativa dei carabinieri alla Procura, sulla vicenda del bambino di appena 2 anni riuscito a scappare o comunque ad allontanarsi dall’asilo: la sua “fortuna” aver incontrato in strada un vigile del fuoco fuori servizio che lo ha salvato dal rischio di finire sotto un’auto nella vicina e trafficata circonvallazione Spalato.

Come ci sia arrivato lì, a circa un centinaio di metri dall’asilo privato che frequenta, sfuggendo al controllo degli operatori scolastici, dovrà esser chiarito dalle indagini. Vagare in strada a due anni avrebbe potuto davvero trasformarsi in una tragedia: dal perdersi ad essere travolto dalle macchine, se non fosse stato per l’intervento del pompiere e di sua moglie, che passavano in macchina e non hanno potuto far a meno di notare sgomenti il piccolo che scalzo camminava davanti a loro per la via.

Con grande prontezza di riflessi, Antonio Labrecciosa (questo il nome del vigile del fuoco intervenuto) è sceso dalla macchina e assieme alla moglie ha provveduto a tranquillizzare il bimbo, prendendolo in braccio e cercando di capire come fosse lì e da dove provenisse. Con l’aiuto anche di un altro collega, e poi dei carabinieri di una pattuglia del radiomobile , il pompiere ha intuito che potesse provenire dall’asilo: è lì che si sono recati col piccolo. Chi in quel momento all’interno della struttura tra imbarazzo e spavento ha immediatamente pensato a come assistere il piccolo avvertendo i genitori dell’accaduto.

rete8.it