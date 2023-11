Guida l’auto sui binari mentre sta arrivando il treno

Spread the love

Stava viaggiando con la propria auto sui binari della ferrovia della Valsugana nella stessa direzione in cui, in quei minuti, stava arrivando il treno partito da Bassano del Grappa: è quanto accaduto sabato 4 novembre a Pergine Valsugana, vicino al passaggio a livello di via Molin del Palù.

I carabinieri, contattati intorno alle 22, si sono recati sul posto ed hanno trovato l’auto sui binari. Subito hanno allertato il convoglio in arrivo, fermato al semaforo rosso del passaggio a livello, non lontano dal veicolo, bloccato e con i fari accesi.

Il conducente dell’auto, sottoposto poi all’alcoltest, è risultato positivo con valori oltre i limiti del consentito. Per lui una multa e grane in arrivo per quanto riguarda la patente, ma visto il rischio potenziale della situazione le cose sono andate tutto sommato bene.

Una volta che l’auto è stata rimossa dai binari, con l’intervento dei vigili del fuoco di Pergine Valsugana, la circolazione ferroviaria è stata riaperta, con il treno che ha proseguito, con tutto il ritardo accumulato, verso la stazione di Trento.

