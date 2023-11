Maltempo, troppo fango nei frutteti: la piattaforma rimane bloccata, l’intervento dei vigili del fuoco

Spread the love

BOLZANO. Il maltempo ha reso instabile in terreno e numerosi frutteti sono ormai arrivati al limite dell’assorbimento dell’acqua piovana.

Nonostante i danni siano stati limitati non sono mancati i problemi. A Termeno nel pomeriggio di ieri sono intervenuti i vigili del fuoco perché un macchinario per la raccolta delle mele è rimasto bloccato dal fango.

La piattaforma è sprofondata non riuscendo più a muoversi. I vigili del fuoco volontari di Termeno, chiamati sul posto, sono riusciti a recuperare il mezzo trascinandolo in un tereno più stabile. Fortunatamente non ci sono stati danni.

ildolomiti.it