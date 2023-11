Città della Scienza presenta la mostra “Destinazione Salute: Prevenire i tumori si può”

Spread the love

Città della Scienza comunica la sua partecipazione al XXV Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), che si terrà al Marriot Park Hotel di Roma dal 10 al 12 novembre. Città della Scienza sarà presente al Congresso con una postazione dedicata alla Mostra: “Destinazione Salute – Prevenire i tumori si può” realizzata nell’ambito degli Accordi di Programma della Legge 6/2000 per la diffusione della cultura scientifica e finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca. La mostra, che è stata progettata e realizzata dalla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, si è avvalsa di un comitato scientifico composto da ricercatori, dirigenti e medici dell’Istituto per i Tumori Fondazione “G. Pascale” di Napoli con la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS, dell’AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica) e della Fondazione Aiom. Obiettivo della esposizione, che sarà inserita poi nel percorso espositivo del museo interattivo del corpo umano CORPOREA presso la Città della Scienza di Napoli, è quello di sensibilizzare un pubblico giovane alla prevenzione dei tumori, sia attraverso comportamenti e stili di vita corretti; sia attraverso la partecipazione a screening e altri momenti di prevenzione secondaria.

panoramasanita.it