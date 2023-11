INPS – Esonero contributivo per assunzioni di donne “svantaggiate”.

Spread the love

La legge di bilancio 2023 ha confermato l’esonero contributivo per le nuove assunzioni a tempo determinato o indeterminato e per le trasformazioni a tempo indeterminato di donne “lavoratrici svantaggiate” effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Valido anche per le proroghe del rapporto a tempo determinato. Secondo le indicazioni Inps sono “lavoratrici svantaggiate”: