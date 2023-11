Italia in prima fila per unire il mondo con la scienza

Spread the love

ANSA – L’Italia è in prima fila in un’attività unica e delicatissima di diplomazia scientifica, che mira ad unire il Nord con il Sud del mondo, ma anche l’Est con l’Ovest, per il progresso dell’umanità.

Si svolge a Roma, infatti, il 30 e 31 ottobre, la riunione dell’InterAcademy Partnership, l’organizzazione internazionale che raccoglie 150 accademie scientifiche di tutto il mondo ed è sostenuta dall’Unesco.

“Viviamo in una epoca in cui la globalizzazione diventa sempre più importante”, ha dichiarato il premio Nobel Giorgio Parisi, intervenuto all’evento: “Non parlo tanto del commercio, ma dei problemi che diventano sempre più globali, come le pandemie, il cambiamento climatico, l’esaurimento delle materie prime. Nessuno Stato può pensare di salvarsi da solo: è assolutamente necessaria una collaborazione tra Stati – ha aggiunto Parisi – un progetto mondiale condiviso. Ma questo progetto può basarsi solo sulla scienza, che è in grado di fare previsioni e suggerire rimedi possibili”.