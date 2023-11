Una frana inghiotte aiuto e invade un appartamento

Spread the love

AGI – Una frana ha interessato via Acquarone alta, nel quartiere genovese di Castelletto. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto con due squadre, lo smottamento avrebbe inghiottito due auto e uno scooter.

Il materiale si è riversato sullo stabile, invadendo anche un appartamento. Al momento non risultano feriti o dispersi. L’intervento è in corso anche per valutare l’evacuazione del palazzo interessato. Tra le ipotesi all’origine della frana, il maltempo ma anche la fuga di gas. Potrebbero infatti essere rimasti danneggiati dei tubi.