Con l’auto finisce nel bosco: grave il conducente

escia (Pistoia), 12 novembre 2023 – I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, sono intervenuti questa mattina intorno alle 11,45 per un incidente stradale in località Aramo, nel comune di Pescia. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada per circa venti metri sotto il piano stradale. La squadra ha utilizzato le cesoie idrauliche per liberare nel tempo più veloce possibile e in sicurezza il conducente dalle lamiere della vettura e successivamente in collaborazione con il personale del 118 il ferito veniva immobilizzato sulla tavola spinale e stabilizzato.

la nazione