Saluto di insediamento del Capo Dipartimento Prefetto Renato Franceschelli

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nell’assumere le funzioni di Capo Dipartimento, desidero rivolgere il mio più cordiale saluto a tutto il personale del Corpo nazionale, alle Associazioni VVF, ai colleghi del Corpo prefettizio, al personale dell’Amministrazione civile dell’Interno ed ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali.

Ringrazio il Governo ed il Ministro Piantedosi per l’incarico affidatomi, consapevole della responsabilità e dell’impegno richiesto per guidare un sistema complesso ed efficiente, ricco di professionalità e capacità operative finalizzate non esclusivamente al soccorso ed alla sicurezza delle persone.

Un saluto al Sottosegretario di Stato On.le Prisco ed al Capo del Corpo, con il quale intendo instaurare da subito un rapporto di massima cordialità e dialogo costruttivo, nell’intento di condividere strategie e progettualità , nell’esclusivo interesse dei Vigili del fuoco.

Dialogo, responsabilitĂ e determinazione caratterizzeranno il mio impegno personale auspicando di poter delineare, con il supporto di tutti, a livello centrale e territoriale, una gestione orientata ad amplificare prestigio e potenzialitĂ di un Corpo glorioso, che riscuote unanimi consensi in contesti locali ed internazionali.

Nel riconoscere il ruolo fondamentale delle Rappresentanze sindacali, mi dichiaro disponibile ad un confronto sereno, leale e produttivo per ricercare soluzioni comuni, nell’esclusivo interesse del personale.

Un pensiero deferente rivolgo infine a quanti sono caduti nello svolgimento del servizio ed ai loro familiari.

Con questi propositi mi accingo a vivere questa nuova esperienza professionale, con l’impegno e la determinazione a mantenere la massima armonia con le Istituzioni, sempre nel preminente interesse del Paese.