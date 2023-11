Reggio Emilia, esplosione in un appartamento a Luzzara

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nella serata del 12 novembre si è verificata un forte esplosione in un appartamento posto al secondo piano in via Strada Carboni, nella localitĂ Villarotta. I Vigili del fuoco hanno constatato la presenza di danni rilevanti alla facciata del fabbricato. L’unica persona presente nell’appartamento è rimasta illesa, poichĂ© si trovava in un’altra camera. All’origine del sinistro una verosimile dispersione di gas in cucina. Gli operatori VVF hanno effettuato le verifiche tecniche a seguito delle quali l’edificio è stato dichiarato non fruibile. Tre i nuclei familiari evacuati, interdetto il cortile interno.