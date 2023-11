Pesaro, brucia un autocarro sulla A14

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 10.00 del 17 novembre per l’incendio di un autocarro, sull’autostrada A14 direzione sud all’altezza del casello autostrade di Fano.

Le squadre della sede centrale e del distaccamento di Fano, sul posto con tre autobotti, hanno provveduto a spegnere le fiamme con liquido schiumogeno e a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Successivamente, con un mezzo di movimento terra, è stato effettuato lo smassamento del materiale trasportato per ultimare lo spegnimento.

L’autostrada è stata chiusa per circa due ore per consentire di effettuare le operazioni di soccorso in sicurezza.