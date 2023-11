Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente alle ore 21 in Oliveto Lario loc. Limontasca espletato dai vigili del fuoco del distaccamento di Canzo con i colleghi di Valmadrera per un incendio di capanno attrezzi di circa trenta metri quadrati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando la propagazione a proprietà confinanti e alla abitazione. Non si segnalano feriti