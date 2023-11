VIDEO – In fiamme mezzi e materiale per differenziata in una deposito di Noicattaro:

Spread the love

Un vasto incendio ha interessato ieri pomeriggio un deposito sulla strada provinciale 240 di una ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti nella città di Noicattaro. Le fiamme si sarebbero propagate a partire da due spazzatrici ed alcuni apecar utilizzati per il servizio di raccolta dei rifiuti.

Il rogo si sarebbe poi allargato mandando in fumo anche materiale per la raccolta come i kit di pattumelle per il conferimento differenziato per il porta a porta. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco anche se, fortunatamente, non sono andati in fiamme rifiuti tra le altre cose il cui stoccaggio in quell’area non è previsto. Il fumo nero aveva fatto temere il peggio in una domenica in cui forte è stato anche il vento a spirare nel barese.

