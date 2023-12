Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle ore 06:15 intervento delle squadre dei Vigili del fuoco in corso a Catania in via Gramignani, zona del centro storico cittadino, per il crollo di un’abitazione in stato di abbandono. Sul posto sta operando anche il nucleo cinofili per escludere l’eventuale presenza di persone coinvolte nel cedimento.

VIDEO