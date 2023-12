Coseano. Incendio in casa: mamma e bimbi salvi per un soffio. I due minori trasportati in ambulanza, è il terzo episodio in pochi giorni

Spread the love

COSEANO (UDINE) – Terzo incendio in abitazione nell’arco di 24 ore in Friuli. Una donna e i suoi due bambini di un anno e mezzo e cinque anni sono stati salvati giovedì sera, 30 novembre, dal rogo scoppiato nella loro casa in largo del Municipio a Coseano, nel Collinare. Le fiamme sono divampate intorno alle 21.30 nella cucina della casa a due piani dove abita la famiglia.

In poco tempo gli ambienti si sono riempiti di fumo prodotto dalla combustione degli arredi. Ancora da accertare le cause dell’incendio ma secondo le prime ipotesi sarebbe stato originato da un cortocircuito dell’impianto elettrico. Sul posto la sala operativa Sores ha inviato l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli. Il personale sanitario ha preso in carico madre e figli che sono state trasportati, in codice giallo precauzionale, all’ospedale di San Daniele del Friuli. Per loro riscontrata fortunatamente una leggera intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi della combustione.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco che sono arrivati sul luogo dell’incendio con due squadre provenienti da Udine e da San Daniele. Le conseguenze delle fiamme sono state ingenti: gli arredi sono andati completamente bruciati e sono stati danneggiati anche agli impianti elettrici. Dal soffitto si è anche staccato una parte di intonaco. Lungo il lavoro dei pompieri per smassare il materiale residuo e mettere in sicurezza l’area. La casa è stata dichiarata inagibile. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri.

il gazzettino