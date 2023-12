Spread the love

Un malore ha colpito un fedele che stava partecipando a un funerale celebrato questa mattina nella chiesa parrocchiale di Costa, sulle colline di Conegliano (in foto).

Un 68enne stava seguendo il rito funebre, iniziato in tarda mattinata, quando si è sentito male nel bel mezzo della funzione. La fortuna ha voluto che allo stesso funerale fosse presente Luca Capraro, un vigile del fuoco del Distaccamento di via Maggior Piovesana fuori servizio che, capìta al volo la situazione, ha immediatamente soccorso il 68enne e chiesto se ci fosse un medico in chiesa.

Nel frattempo, ovviamente, la funzione funebre è stata momentaneamente interrotta. Il vigile del fuoco si è avvicinato all’uomo e, con il supporto di un’infermiera de La Nostra Famiglia lì presente, lo ha fatto stendere a terra e rianimato. Il fedele si è ripreso, con grande sollievo di tutti i presenti.

Il pompiere ha anche chiamato il Suem 118, arrivato a Costa con un’ambulanza. L’uomo è stato quindi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale civile “Santa Maria dei Battuti” di Conegliano per essere sottoposto a tutte le cure ed esami del caso e la cerimonia funebre ha potuto riprendere.

https://www.qdpnews.it/comuni/conegliano/malore-al-funerale-68enne-soccorso-da-vigile-del-fuoco-e-infermiera-fuori-servizio/