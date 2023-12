Edimburgo – Esplode la casa, pensionato trovato morto sotto le macerie

Spread the love

Esplode una casa e sotto le macerie muore in pensionato. Una terribile tragedia ha scosso ieri sera Baberton Mains Avenue, a Edimburgo, la casa di uno degli abitanti della strada è improvvisamente esplosa causando la morte di Jim Smith, 84 anni.

Due uomini, eroi, si sono lanciati nelle macerie per cercare di salvare una donna, attualmente ancora viva, ma per il signor Smith non c’è stato niente da fare, e ne è stata accertata la morte poco dopo la tragedia.

Il motivo dell’esplosione non è ancora certo, le autorità stanno ancora indagando, per precauzione numerose abitazioni nei dintorni sono state evaquate.

