Terni, autocisterna si ribalta sulla SS 675: illeso il conducente

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti nella giornata del 5 dicembre, sulla SS 675 Terni-Orte, nei pressi dell’uscita per Amelia, per il ribaltamento di un’autocisterna. Il mezzo, che trasportava 6500 litri di ossigeno terapeutico, all’uscita della galleria San Pellegrino in direzione Orte, per cause da accertare, si è ribaltato su di un fianco finendo la corsa nella piazzola che costeggia la strada extraurbana.

Il conducente è uscito illeso dal mezzo e non si sono registrati altri mezzi coinvolti. Una ditta specializzata ha effettuato il travaso del contenuto e successivamente è stato recuperato il mezzo con l’utilizzo dell’autogru VF. La strada in direzione Orte è rimasta interdetta al traffico fine al termine delle operazioni.