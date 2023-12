Spread the love

Un’altra tragedia funesta le strade del Padovano. Alle 4.15 di domenica mattina, 10 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gasparolo a Sant’Elena per un’auto finita fuori strada in un campo agricolo, dopo la perdita di controllo da parte del conducente, deceduto nell’incidente. I pompieri arrivati da Este hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il giovane. Purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha solo potuto constatare la morte del 24enne. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro

https://corrieredelveneto.corriere.it/notizie/padova/cronaca/23_dicembre_10/padova-perde-il-controllo-dell-auto-e-finisce-fuori-strada-muore-a-24-anni-b46e355f-e5b6-463b-8d3a-f9a5bb599xlk.shtml