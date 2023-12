Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 19.00 del 13 dicembre a Castelfidardo per soccorrere una cavalla che si era accasciata a terra nel suo box e non riusciva più a rialzarsi. La squadra del distaccamento di Osimo vista la situazione ha imbracato l’animale con delle fasce in tessuto e l’ha sollevata utilizzando un paranco. La cavalla una volta sulle proprie zampe pian piano è riuscita a sorreggersi da sola.