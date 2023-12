Gorizia, autocarro si ribalta a Cormons: un ferito liberato dall’abitacolo dai Vigili del fuoco

Spread the love

VIGII DEL FUOCO

Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 17.30, un autocarro si è rovesciato su un fianco senza coinvolgere altri automezzi mentre percorreva via della Pace a Cormons. Delle due persone che erano a bordo del mezzo al momento dell’incidente, una è riuscita ad uscire autonomamente dall’abitacolo, l’altra è stata liberata dai Vigili del fuoco, intervenuti con due squadre dalla sede centrale. L’uomo è stato poi preso in cura dal personale medico e traportato all’ospedale. I Vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza il mezzo pesante e l’area dell’incidente. Presenti sul posto anche i Carabinieri per quanto di competenza.