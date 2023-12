Improvviso rogo li intrappola in casa, morti quattro fratellini e il cuginetto: erano da soli

Spread the love

Quattro fratellini e il loro cuginetto, tutti bambini di età compresa tra 2 e 13 anni, sono morti tragicamente nelle scorse ore in Arizona, in Usa, dopo che un devastante incendio è divampato in casa loro mentre erano soli. Il dramma si è consumato sabato pomeriggio, ora locale, nella cittadina di Bullhead City, sul fiume Colorado nella contea di Mohave, proprio sul confine tra i due stati dell’Arizona e del Nevada.

La polizia della cittadina a sud di Las Vegas ha dichiarato che l’allarme per l’incendio è scattato intorno alle 17 quando i vicini hanno visto che dall’abitazione uscivano fumo e fiamme. Quando i primi servizi di emergenza sono accorsi sul posto, una casa a due piani alla periferia della città, a poca distanza dal fiume, le fiamme apparivano già fuori controlli. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme ma, quando sono entrati all’interno dell’immobile, per i cinque minori non c’era più nulla da fare

