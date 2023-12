Spread the love

Roma, incidente GRA: 6 autoveicoli si tamponano, 1 morto e 6 feriti. Il maxi tamponamento prima dell’uscita Pisana-Magliana, dove sei veicoli si sono urtati.

E’ di un morto e di sei feriti, alcuni seriamente, il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Il sinistro si è verificato nella mattinata di oggi, lunedì 18 dicembre, in carreggiata esterna prima dell’uscita Pisana-Magliana.

Non è ancora chiara l’identità della vittima, per la quale non si è purtroppo potuto fare nulla per salvarle la vita. Sei le persone che invece sono rimaste ferite e che sono dovute ricorrere a cure mediche, delle quali al momento non si conoscono le loro esatte condizioni di salute.

Non è chiaro cosa abbia provocato il tamponamento, se la velocità elevata dei conducenti oppure una distrazione alla guida, gli accertamenti sono in corso e si vagliano varie ipotesi. Per agevolare le operazioni di soccorso il tratto di strada interessato dal sinistro è chiuso.

