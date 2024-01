CASERTA. Abitazione in fiamme nel rione Acquaviva, vigili del fuoco in azione

Spread the love

CASERTA. Nella tarda mattina di oggi, verso le ore 12:00, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Acquaviva nel tratto appartenente al Comune di Caserta, allertati dai residenti che vedevano uscire del fumo da un appartamento sito all’ultimo piano di uno stabile in stato di abbandono.

Immediatamente giunti sul posto i vigili del fuoco, dopo aver escluso la presenza di persone all’interno dell’edificio, hanno subito spento l’incendio caratterizzato da rifiuti vari abbandonati, evitando che lo stesso si propagasse all’intera struttura ed alle abitazioni vicine. Sul posto , a supporto della squadra, é intervenuta anche un’autoscala proveniente dalla sede centrale del Comando.

