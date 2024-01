Incastrato sotto il guard-rail. Muore automobilista di 38 anni

Spread the love

È morto tra le lamiere della propria auto Erion Bali, albanese di 38 anni residente a Cremona. L’incidente è avvenuto ieri prima dell’alba, intorno alle 5, sulla rotonda di San Felice. Bali stava viaggiando lungo via Mantova sulla propria Volkswagen Polo ed era diretto verso casa, dove ad attenderlo c’erano la moglie e i loro tre figli, uno nato da poco. Bali era titolare del bar osteria la Grigliata, in via Francesco Soldi, dove ieri sera familiari e clienti si sono riuniti in una veglia. Una persona che tutti ricordano come un grande lavoratore, entusiasta di questa nuova avventura professionale. Ieri all’alba stava tornando a casa dopo aver pulito il locale prima della riapertura dopo le feste.

