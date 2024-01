Vigili del Fuoco, il 2023 si chiude con oltre un milione di interventi

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Sono stati complessivamente circa 1.014.400 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai Vigili del Fuoco nel corso del 2023, una media di 2780 al giorno. Aumentano del 3,34% rispetto al 2022, quando gli interventi furono 981.600.

In Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 120.010. Seguono: Emilia Romagna 96.270, Sicilia 94.440, Lazio 90.250, Campania 78.360, Piemonte 76.050, Toscana 71.780, Veneto e Trentino A.A. 67.750, Puglia 57.660, Calabria 39.310, Friuli V.G. 37.400, Marche 37.130, Sardegna 37.070, Liguria 36.910, Abruzzo 27.420, Umbria 25.500, Basilicata 12.430 e Molise 8.630.Del totale interventi, 239.130 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 206.110 soccorsi e salvataggi, 76.420 dissesti statici e 53.030 incidenti stradali.

Nella notte di Capodanno sono stati 703 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti, in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 646. Molti di questi sono stati per incendi di cassonetti e di autovetture.



Il numero maggiore in Emilia Romagna, dove sono stati 101. Gli altri interventi sono stati in Piemonte 46, Lombardia 69, Veneto e Trentino Alto Adige 47, Friuli Venezia Giulia 21, Liguria 42, Toscana 49, Marche 25, Umbria 22, Lazio 74, Abruzzo 16, Molise 1, Campania 38, Basilicata 6, Calabria 9, Puglia 60, Sicilia 52, Sardegna 25.