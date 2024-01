Parlamento UE, ok alla tessera per la disabilità: agevolazioni in tutta Europa

Spread the love

Adottata all’unanimità dalla commissione per l’Occupazione e gli Affari sociali del Parlamento europeo la proposta che introduce una tessera di disabilità valida in tutti gli stati membri. Mediante la carta le persone con disabilità dovrebbero avere accesso agli stessi trattamenti preferenziali dei residenti del Paese che stanno visitando. Tra queste la tessera del parcheggio europea, un trattamento preferenziale in occasione di attività culturali, ricreative e sportive, come ad esempio la visita di un museo o la partecipazione a un concerto.

La tessera sarà disponibile sia in formato fisico che digitale. Gli Stati membri potranno emettere carte bilingui, utilizzando l’inglese insieme alle rispettive lingue nazionali.

https://www.lindipendente.online/2024/01/12/parlamento-ue-ok-alla-tessera-per-la-disabilita-agevolazioni-in-tutta-europa/