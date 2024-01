Torino, bambino di 9 anni travolto e ucciso da un treno | Era sfuggito agli educatori

Spread the love

La circolazione sulla linea è stata sospesa e i treni sono stati sostituiti con bus tra Chivasso e Alessandria. L’allarme per la scomparsa del bambino moldavo era stato dato dai responsabili e dagli educatori della comunità di Borgo Revel, che si occupa di bambini in stato di disagio e allontanati dalle famiglie di origine e che ospita al massimo otto minori. Le ricerche degli educatori e delle forze dell’ordine, scattate immediatamente, non avevano dato esito

