SANT’ANTONINO DI SUSA – Mercoledì 17 gennaio due vigili del fuoco sono rimasti feriti a seguito dell’esplosione di una bombola di gas in un garage, durante l’incendio scoppiato in via Moncenisio 45.

I due pompieri sono rimasti coinvolti dall’onda d’urto: a causa dell’esplosione della bombola, sono stati colpiti da dei calcinacci. Per fortuna stanno bene e non sono feriti gravi: i due vigili del fuoco sono stati trasportati in ambulanza 118 all’Ospedale di Susa, con un codice azzurro, avendo riportato principalmente dei traumi alle spalle. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte del personale sanitario.

