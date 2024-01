VIDEO – India, barca si rovescia in un lago: annegati 15 alunni e un insegnante

Spread the love

In India una barca che trasportava una scolaresca si è rovesciata nel lago Harani, nella città di Vadodara. Quindici alunni e un insegnante sono annegati. Altri 11 studenti sono stati salvati, mentre ancora una persona risulta dispersa. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. “L’incidente dei bambini è estremamente straziante”, ha detto Bhupendrabhai Patel, il più alto funzionario eletto dello Stato.

VIDEO

tgcom24