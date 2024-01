Presentazione del libro MARCO BELLINGERI all’Ambasciata del Messico

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

La vita di Marco Bellingeri è stata un’avventura fra due mondi e tra due patrie: l’Italia suo paese natale, ed il Messico. A lui è partendo dai suoi scritti è stato dedicato “Marco Bellingeri: Avventura Latinoamericana” curato da Tiziana Bertaccini, disponibile in edizione italiana e spagnola. La presentazione del libro avrà luogo a Roma presso l’Ambasciata del Messico in Italia venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 18:30, ospitato da sua eccellenza l’Ambasciatore del Messico in Italia Carlos E. García de Alba e con il supporto dell’Addetto alla Cultura Héctor Alcantara Palacio che cura i rapporti culturali tra il Messico e l’Italia.