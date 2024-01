Cina, scoppia l’ennesimo incendio: 39 le vittime accertate

Spread the love

L’emittente statale CCTV ha dichiarato che le operazioni di recupero si sono concluse e che non ci sono più persone intrappolate nell’edificio. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono intervenuti oltre cento Vigili del Fuoco, che hanno lavorato incessantemente per sedare le fiamme e mettere in sicurezza l’aera. Il presidente cinese Xi Jinping ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando che si tratti dell’ennesima tragedia legata alla sicurezza. Ha invitato inoltre il governo e il Partito a “frenare con decisione il frequente verificarsi di vari incidenti di sicurezza, a garantire la sicurezza della vita e della proprietà delle persone e la stabilità sociale complessiva“.

