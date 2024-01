VIDEO – 4 vigili del fuoco feriti nell’incendio di Evanston House

Spread the love

Il primo piano di una casa è parzialmente crollato, intrappolando due vigili del fuoco all’interno, hanno detto i vigili del fuoco.

EVANSTON, IL – Quattro vigili del fuoco sono rimasti feriti e un gatto è morto in un incendio in una casa lunedì a Evanston. I vigili del fuoco chiamati per un incendio nel seminterrato nell’isolato 1100 di Florence Avenue intorno alle 9:45 sono arrivati ​​e hanno trovato il fumo nero provenienti dal retro di una casa unifamiliare e hanno rapidamente aggiornato la risposta a un secondo allarme, secondo Il vice capo Kim Kull.

L’incendio si è diffuso rapidamente a più piani dell’edificio e i vigili del fuoco hanno utilizzato quattro condutture d’acqua per impedirne la diffusione e contenere l’incendio all’interno della casa dove è iniziato.

Secondo il vicecapo, il primo piano della casa è parzialmente crollato a causa dei danni dell’incendio, intrappolando all’interno due vigili del fuoco. Entrambi sono stati rapidamente liberati dall’edificio, portati in un ospedale della zona per essere valutati e successivamente rilasciati.

Anche altri due vigili del fuoco hanno riportato ferite lievi mentre combattevano l’incendio e sono stati curati in un ospedale.

