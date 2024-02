Boato nella notte in azienda: camion carbonizzato dalle fiamme

Spread the love

Una grossa coltre di fumo e poi le fiamme: è ciò a cui si sono trovati davanti i vigili del fuoco di Storo, Trento e di Condino quando – nella notte appena trascorsa – sono intervenuti all’interno di una ditta di legname a Darzo (Tn), nella valle del Chiese. L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte a causa di un camion autoarticolato con doppio rimorchio completamente distrutto dalle fiamme.

Il mezzo, carico di cippato (ovvero legno ridotto in scaglie piccolissime spesso usato come combustibile, ndr) era parcheggiato all’interno della ditta, quando l’incendio lo ha distrutto carbonizzando in particolare la motrice. Ad allertare i pompieri alcuni cittadini che hanno sentito un boato in piena notte.

