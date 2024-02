Donna viene falciata da auto, vigile del fuoco le salva la vita

Spread the love

È stato provvidenziale l’intervento di primo soccorso da parte di un giovane Vigile del Fuoco su una donna di 85 anni investita in viale Rovereto a Riva del Garda.

Il fatto è successo alle 14 e 40 di mercoledì 31 gennaio: a causa dell’urto con la vettura l’anziana signora rimaneva ferita al piede con una conseguente abbondante emorragia. Appena successo il sinistro transitava casualmente il Vigile dei Fuoco volontario, di 22 anni, a bordo di un furgone della ditta per la quale lavorava e, senza esitazione, si fermava e prestava il primo soccorso tamponando la ferita con una scarpa e guanti da lavoro riuscendo quindi a fermare la vistosa perdita di sangue. Un intervento provvidenziale che ha sicuramente diminuito possibili gravi conseguenze per la salute della donna.

Dopo pochi minuti giungevano le ambulanze che stabilizzavano la donna, che non è in pericolo di vita grazie al tempestivo intervento del giovane pompiere rivano. La ferita veniva poi condotta all’Ospedale di Rovereto per le cure del caso.

Sul posto la Polizia Locale che accertava cause e responsabilità dell’investimento, accaduto sulle strisce pedonali.

