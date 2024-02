Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 DELLE MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 14:00 circa a Falconara Marittima, fraz. Castelferretti, per l’incendio di un autoarticolato nella zona industriale.

Il mezzo pesante era in marcia quando l’autista ha visto del fumo in cabina ed ha accostato il camion. Sul posto la squadra VVF di Ancona con due autobotti ha spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, e messo in sicurezza l’area dell’intervento.