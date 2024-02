Innsbruck (AUT), Simone Alessio e Andrea Conti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse sono medaglia d’oro e di bronzo all’Austrian Open di Taekwondo

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 🔥 SPORT

Ottimi i risultati per gli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse agli Austrian Open Taekwondo G1, primo evento stagionale del circuito internazionale andato in scena il 3 e 4 febbraio all’Olympiahalle di Innsbruck (AUT).

Simone Alessio, oro iridato in carica, ha trionfato agevolmente nella cat. -80kg mettendo un altro importante tassello nella preparazione in vista dei giochi di Parigi per i quali ha giĂ ottenuto la carta Olimpica.

Andrea Conti, invece, ha conquistato la medaglia di bronzo nella cat. -54kg perdendo la semifinale per un solo punto contro il serbo Relja Ivkovic.

Infine, bene anche l’A.P. Sofia Zampetti che, nonostante una condizione fisica non perfetta, ha vinto il primo incontro con l’ucraina Erika Bryhida per poi arrendersi contro la fortissima croata Bruna Duvanicic.