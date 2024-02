Roma, ottimi risultati per gli atleti dei Vigili del fuoco ai Campionati Italiani assoluti di Lotta Greco Romana, Stile Libero e Femminile

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥 SPORT

Si sono svolti presso il PalaPellicone di Ostia (RM), nei giorni 27 e 28 gennaio, i Campionati Italiani di Lotta Greco Romana, Stile Libero e Femminile.

I Gruppi sportivi dei Vigili del Fuoco hanno conquistato un complessivo di 10 medaglie – 2 d’oro e 8 di bronzo – confermandosi protagonisti di questa disciplina olimpica.

In particolar modo il G.S.VV.F. “G. Merolillo” di Reggio Calabria, guidato da Domenico Spanò, Ispettore antincendi in quiescenza, grazie al titolo di Andrea Martino in categoria -55kg ed ai bronzi di Carlo Martino e Davide Maragucci, rispettivamente nelle Cat -63kg e -77kg, nonché a diversi importanti piazzamenti, è riuscito a conquistare il terzo posto nella classifica a squadre della Greco Romana, a soli 2 punti dal primo posto.

Ottima anche la prestazione per Salvatore Diana, atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse, seguito all’angolo dal C.S. Paolo Scacco, che ha fatto suo il titolo nazionale nella cat. -92kg dello Stile libero, al termine di tre incontri vinti nettamente prima della scadenza del tempo regolamentare. Bene anche Ruben Marvice, l’altro atleta del G.S. VV.F. Fiamme Rosse in gara, terzo nella Cat. -67kg della greco romana.

Nella Lotta femminile, invece, Viola Nigi e Gaia Nappi, entrambe del G.S. VV.F. “O. Ruini” di Firenze, hanno conquistato la medaglia di bronzo rispettivamente nelle categorie -53kg e -68kg. Inoltre, per il “Ruini” sono arrivate le medaglie di bronzo di Filippo Biondi ( -72kg), Brando Gori ( -55kg ) nella Greco Romana e di Giacomo Mariani (-92kg) nello Stile Libero.