Gaza, un milione e mezzo di profughi intrappolati tra il mare e i tank

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto ai suoi generali che c’è un mese di tempo per conquistare Rafah, perché il mese di Ramadan sacro ai musulmani comincia il 10 marzo e la pressione internazionale diventerà così forte da fermare l’invasione della Striscia di Gaza. Ha ordinato all’esercito con un comunicato pubblico di sottoporre al gabinetto di guerra un piano per evacuare la popolazione civile ammassata a Rafah e distruggere i quattro battaglioni di Hamas che si nascondono in quella città.

LA REPUBBLICA –