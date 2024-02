VIDEO – Toyota Supra si schianta sulla New Jersey Parkway e si ribalta in aria

Spread the love

In questo video pubblicato da Lakewood Scoop , potete vedere una Toyota Supra mentre perde il controllo, effettua una manovra molto evasiva, esegue un passaggio frettoloso a destra e poi di nuovo sull’autostrada contro una barriera quasi frontalmente.

L’incidente è avvenuto giovedì mattina sulla Garden State Parkway ad Aberdeen, nel New Jersey. Secondo il Lakewood Scoop, la Polizia di Stato del New Jersey afferma che “l’autista ha riportato ferite moderate ed è stato trasportato in un ospedale locale”.

VIDEO